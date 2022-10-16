Самый высокий показатель за 10 лет: правозащитники заявили о незаконном задержании Израилем 800 палестинцев

Израиль якобы удерживает без суда и обвинения около 800 палестинцев, в том числе семерых детей, что является самым высоким показателем почти за 15 лет. Правозащитные группы и официальные лица ООН назвали эту практику незаконной и «жестокой».

Израильская правозащитная группа Hamoked , которая регулярно собирает данные об израильских тюрьмах считает, что Израиль содержит под административным арестом 798 палестинцев, что является самым высоким показателем с мая 2008 года.

Об этом 16 октября сообщила Independent.

Группа отмечает, что среди заключенных, которых могут держать под стражей неопределенное время, иногда годами без суда, две женщины и семеро несовершеннолетних, самому младшему из которых 16 лет. Addameer, организация по защите прав палестинских заключенных, чей собственный полевой исследователь находится под административным арестом с марта, также подтвердила эти цифры. Она заявила, что за последние годы они удвоились.

Военные Израиля заявили британским журналистам, что административное задержание может применяться только «в тех случаях, когда у сотрудников службы безопасности есть достоверная и обоснованная информация. Она указывает на то, что задержанный представляет реальную угрозу безопасности района, и при отсутствии других вариантов устранения угрозы».

Представители ЦАХАЛа не прокомментировали точные цифры, так как цифры регистрируются тюремной службой Израиля, но «количество задержанных, находящихся в настоящее время под стражей в административном порядке, является результатом угрозы безопасности, исходящей от каждого из задержанных». Однако применение Израилем административного задержания неоднократно осуждалось и даже объявлялось незаконным экспертами ООН.

Ранее «Курсор» сообщал, что правозащитники из Betzalmo вручили по 500 шекелей двум евреям за ритуал Суккот на Храмовой горе.