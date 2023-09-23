Сара Нетаниягу обратилась к еврейским лидерам США

Она уже не сдержала своих эмоций.

Супруга премьер-министра, Сара Нетаниягу, во время беседы ее мужа с еврейскими лидерами США, сделала следующее заявление: «Почему вы не осуждаете то, что говорят обо мне и моей семье?».

Об этом пишут "Детали".

Известно, что соответствующее заявление жена Нетаниягу сделала в Нью-Йорке, в присутствии посла Израиля в Вашингтоне Майка Герцога. Во время всей встречи ощущалась напряженна обстановка, руководители американских еврейских организаций подвергли жесткой критике Нетаниягу за намерение провести судебную реформу. Однако премьер несмотря на это отметил, что постарается достигнуть как можно более широкого общественного согласия по поводу пакета законов Левина-Ротмана.

Стоит отметить, что еврейские лидеры США также отрицательно высказались относительно заимствования израильскими властями экстремистской риторики.

Ранее "Курсор" писал о том, что Нетаниягу выступил на Генассамблее ООН. Премьер-министр резко раскритиковал политику Запада в отношении ПА и Ирана. По его словам, палестинцы должны быть частью процесса установления мира с другими странами, но они не должны иметь права вето.

Также мы сообщали о том, что 20 сентября в Нью-Йорке прошла встреча премьер-министра Биньямина Нетаниягу и президента США Джо Байдена. В ходе переговоров стороны обсудили ряд важных тем. В том числе - вопрос о создании экономического коридора между Азией, Ближним Востоком и Европой.

Кроме того, стало известно, что в оппозиции неожиданно поддержали речь Нетаниягу на Генассамблее ООН.