Стало известно, о чем говорили Нетаниягу и Байден на встрече в Нью-Йорке

В канцелярии премьер-министра раскрыли подробности долгожданных переговоров.

В американском Нью-Йорке прошла встреча премьер-министра Биньямина Нетаниягу и президента США Джо Байдена. В ходе переговоров стороны обсудили ряд важных тем. В том числе - вопрос о создании экономического коридора между Азией, Ближним Востоком и Европой.

Об этом сообщает пресс-служба канцелярии главы правительства.

"Недавно на саммите G20, который вы возглавляли, вы говорили о большой перспективе. Вы говорили об экономическом коридоре, который соединит Азию, Ближний Восток и Европу. Такой коридор сделал бы Израиль важным центром на пути беспрецедентного процветания", - сказал Нетаниягу Байдену.

Одним из ключевых вопросов для обсуждения стал процесс нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Глава правительства выразил надежду, что с помощью США между странами возможно установить исторический мир.

"Такой мир внесет большой вклад в прекращение арабо-израильского конфликта, примирение между исламским миром и еврейским государством и будет способствовать настоящему миру между Израилем и палестинцами. Это то, что находится в пределах досягаемости", - подчеркнул он.

Также стороны обсудили угрозу, которая постоянно исходит от Ирана. Нетаниягу отметил, что Израиль и США смогут свместными усилиями противостоять Тегерану.

"Господин президент, я ценю вашу неизменную приверженность предотвращению получения Ираном ядерного оружия. Это очень важно. Мы можем достичь этой общей с вами цели посредством реальной военной угрозы, разрушительных санкций и поддержки отважных иранцев, которые ненавидят этот режим и являются настоящими партнерами в лучшем будущем", - сказал он.

Премьер-министр заверил американского лидера, что с нетерпением ждет возможности поработать с ним и его командой в этом направлении. В ходе беседы Нетаниягу также подтвердил приверженность Израиля демократии. Он подчеркнул, что Иерусалим продолжит придерживаться ценностей, которыми дорожат как Израиль, так и США.

По данным СМИ, по итогам разговора Джо Байден пригласил Нетаниягу посетить Белый дом. Состоится ли визит - в канцелярии премьера пока не сообщили.

Ранее мы писали, что встреча Нетаниягу и Маска вызвала колоссальный резонанс.