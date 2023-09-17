Саудовская Аравия прервала переговоры о возможной нормализации отношений с Израилем - СМИ

Известно, почему Саудовская Аравия приняла такое решение.

Саудовская Аравия не готова к переговорам на тему нормализации отношений с Израилем. Соответствующее заявление сделал известный арабский израильский журналист Маджди Халаби.

Об этом пишут "Новости Израиля".

Он пояснил, что Эр-Рияд отказался продолжать разговоры на эту тему, поскольку глава правительства поддался давлению экстремистов в правительстве и воздерживается от любых жестов доброй воли в отношении палестинцев. Речь идет о том, что министры от «Оцма еудит» и «Религиозных сионистов» блокируют работу Нетаниягу в этом направлении.

Американцы предупредили израильтян, что из-за этого Саудовская Аравия не будет продолжать переговоры о нормализации отношений.

По словам Халаби, ему рассказали, что в Иерусалиме «растеряны, так как и министры, и глава правительства верили, что Эр-Рияд пойдет на нормализацию, не увязывая это с палестинским вопросом». Хотя саудовские власти всегда говорили, что эти два вопроса тесно связаны.

Последние недели говорилось о том, что Рамалла не возражает против нормализации отношений между Эр-Риядом и Иерусалимом, а Саудовская Аравия предложила предоставить финансовую поддержку ПА. Это был один из важнейших шагов на пути к нормализации.

Ранее "Курсор" писал о том, что Саудовская Аравия выдвинула свои условия для мирного соглашения с Израилем. Так, Саудовская Аравия сообщила Соединенным Штатам свое главное условие для достижения соглашения о нормализации отношений между Эр-Риядом и Иерусалимом.