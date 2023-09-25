Ядерная программа королевства включает такие виды деятельности, как обогащение урана.

Саудовская Аравия решила прекратить легкий надзор за своей ядерной деятельностью со стороны Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и перейти к полноценным гарантиям.

Об этом сообщает Reuters. СМИ напоминает, что это изменения, которого агентство требовало в течение многих лет.

У Саудовской Аравии есть зарождающаяся ядерная программа, которую она хочет расширить, чтобы в конечном итоге включить в нее такие виды деятельности, как обогащение урана, чувствительное с точки зрения распространения ядерного оружия. Неясно, где заканчиваются ее амбиции, поскольку наследный принц Мухаммед бен Салман уже много лет заявлял, что разработает ядерное оружие, если это сделает региональный соперник Иран.

Эр-Рияду еще предстоит запустить свой первый ядерный реактор, что позволяет контролировать его программу в соответствии с Протоколом о малых количествах, соглашением с МАГАТЭ, которое освобождает менее развитые государства от многих обязательств по отчетности и инспекциям.

Как известно, агентство уже много лет ведет переговоры с Эр-Риядом о переходе к так называемому Соглашению о всеобъемлющих гарантиях.

Как сообщал Курсор, на днях президент Ирана Ибрагим Раиси обвинил регионального соперника Саудовскую Аравию в предательстве палестинцев, когда обсуждал нормализацию отношений спудовцев с Израилем.

«Инициирование отношений между сионистским режимом и любой страной региона, если оно направлено на обеспечение безопасности сионистского режима, конечно, не приведет к этому», — заявил Раиси на пресс-конференции во время участия в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Также Курсор писал о том, что в мае наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман подчеркнул важность, которую королевство придает палестинскому государству.