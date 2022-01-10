Сбивший насмерть велосипедиста Ицхак Асафа досрочно освобожден

Комиссия Управления судов по досрочным освобождениям постановила выпустить из тюрьмы досрочно 20-летнего Ицхака Асафа, сбившего в сентябре 2018 года 17-летнего Ари Нешера.

Отметим, что Асафа является футболистом Высшей лиги. Инцидент произошел в Тель-Авиве, когда он ехал в нетрезвом состоянии на автомобиле и случайно сбил электрический велосипед, на котором ехали Ари Нешер и с другом.

Ари был сыном режиссера Ави Нешера. Он получил тяжелое ранение, но водитель ему не помог.

Напомним, что еще в январе 2020 года Асафа был приговорен к 4,5 годам лишения свободы. Его также лишили водительских прав на шесть лет. Асафа начал отбывать наказание в исправительном учреждении «Хермон» в феврале 2020 года.

И вот 10 января 2022 года футболист был досрочно освобожден, так как в тюрьме ему дали положительную характеристику.

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