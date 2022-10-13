Сборная Израиля по дзюдо завоевала медаль на чемпионате мира

19:50, Сегодня
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Фото: скриншот из Youtube

Спортсмены победили сборную Нидерландов.

13 октября, в четверг, смешанная команда Израиля завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по дзюдо 2022 года, который прошел в Ташкенте, Узбекистан.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Команда с небольшим перевесом обыграла сборную Нидерландов и завоевала приз, заняв третье место в категории взрослых смешанных команд. Смешанные раунды состоят из нескольких отдельных матчей.

Израильский дзюдоист Гай Гуревич сперва проиграл Франку де Виту, выведя Нидерланды вперед со счетом 1:0. Затем Раз Хершко сравнял счет к 1:1, но его коллега по команде Петер Пальчик проиграл Михалу Коррелу, что дало голландской команде преимущество 2:1. После Тимна Нельсон Леви обыграла Плеуни Корнелис, снова сделав счет ничейным. Победы Идо Левина и Майи Гошен принесли Израилю бронзовую медаль и победу с общим счетом 4:2.

Ранее в тот же день команда соревновалась и обыграла команду Узбекистана со счетом 4:2, победила Южную Корею со счетом 4:3, проиграла Франции со счетом всего 4:1, оставив им соперничать с Нидерландами за третье место. Команда Японии увезла домой золотую медаль соревнований, а Франция выиграла серебро.

Три члена международной команды этого года – Хершко, Пальчик и Нельсон-Леви – также представляли Израиль на Олимпийских играх в Токио в прошлом году. Там они также помогли стране завоевать бронзу в смешанных командных соревнованиях, способствуя победе еврейского государства медали на одной Олимпиаде – самый высокий результат в истории страны.

Чемпионат по дзюдо 2022 года изначально планировалось приурочить к Йом-Кипуру, но его решили перенести после того, как Моше Понте, президент Израильской ассоциации дзюдо, попросил Международную федерацию дзюдо отложить соревнования.

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