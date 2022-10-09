Бней Иегуда возглавил новый тренер

64-летний тренер уже работал в этом команде несколько месяцев в 2020 году. Леви заменил Ури Гутмана, которого уволили два дня назад.

Об этом сообщает Mako.

Тренер попытается вернуть Бней Иегуда в Премьер-лигу. Сейчас команда занимает 11-ю строчку в лиге и набрала всего 9 очков, не одержав ни одной победы в последних четырех играх.

Известно, что Леви родился 18 ноября 1957 года в Иерусалиме. Его тренерская карьера началась в 1989 году, за которую он успел дважды (в сезонах 2008/09 и 2010/11) выигрывал чемпионат Израиля с «Маккаби» (Хайфа). Также он является бывшим профессиональным футболистом – он выступал за «Хапоэль» (Бейт-Шеан), «Маккаби» (Хайфа), «Маккаби» (Петах-Тиква).

Ранее стало известно, с кем сборная Израиля по футболу сразится в отборе на Евро-2024. Так, команда попала в группу «I» вместе со сборными Швейцарии, Румынии, Люксембурга, Беларуси и Андорры.

Проведение отбора запланировано на период с марта по ноябрь следующего года. Путевки в финальный турнир с участием 24-х команд, где будет ждать Германия, получат две лучшие сборные каждой группы. Судьба еще трех пропусков решится в стыковых матчах Лиги наций, которые проведут 21 и 26 марта 2024 года.

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