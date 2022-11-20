Сборную Израиля по баскетболу покинул тренер

Специалист заявил, что не всегда удается достигать тех целей, которые мы перед собой ставим.

Гай Гудс заявил, что покидает пост тренера сборной Израиля по баскетболу после недавно закончившейся квалификации.

Об этом сообщает Mako.

«Я хотел бы объявить об уходе с поста старшего тренера, я не буду участвовать в февральском окне 2023 года. Я хочу поблагодарить руководителей сборной и весь персонал, который сопровождал меня в прошлом году. Решил уйти из-за исчерпания должности и усталости от материала, знаю, что выложился по полной. Мы не всегда достигаем тех целей, которые вы ставите или к которым стремитесь», – заявил Гудс.

Команда проиграла обе свои игры в отборочных матчах чемпионата мира и сыграет в феврале против Финляндии и Словении.

«Курсор» сообщал, что Катар проиграл Эквадору в стартовом матче Чемпионата мира по футболу.