Катар проиграл Эквадору в стартовом матче Чемпионата мира по футболу

В воскресенье на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур состоялся матч-открытие главного футбольного турнира четырехлетия.

Сборная Катара уступила команде Эквадора в матче-открытии домашнего футбольного Чемпионата по футболу. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу команды из Южной Америки.

Автором первого забитого мяча на стартовавшем Мундиале стал форвард эквадорцев Эннер Валенсия, который реализовал пенальти на 16-й минуте матча.

Еще до перерыва «гости» удвоили преимущество благодаря голу того же Валенсии, который, таким образом, оформил дубль.

Во втором тайме попытки хозяев отыграться не увенчались успехом. Финальный свисток зафиксировал победу сборной Эквадора со счетом 2:0. Таким образом, южноамериканцы сделали вескую заявку на выход из группы, в которой, помимо сборных Эквадора и Катара, борьбу будут вести команды Нидерландов и Сенегала.

Как сообщал Курсор, опубликованы правила поведения для аккредитованных лиц на Чемпионате мира по футболу в Катаре под названием «Катар — что можно и нельзя делать».

Как известно, у части цивилизованного мира есть серьезные претензии к Катару в связи с несоблюдением этой страной элементарных прав человека.

Ранее Курсор информировал о том, что во время футбольного ЧМ-2022 в Катаре будет запрещена продажа алкоголя на стадионах.

Также Курсор информировал о том, что Израиль попросил своих граждан, посещающих чемпионат мира по футболу в Катаре, проявлять осторожность.