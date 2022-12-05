Сделка полиции между ЕС и Израилем под угрозой: с чем это связано

Соглашение готовили в течение 5 лет, но оно может потерпеть серьезную неудачу.

Сделка полиции между ЕС и Израилем под угрозой из-за возражений против обмена данными в Иудее и Самарии.

Об этом сообщает Haaretz.

Соглашение о сотрудничестве между полицейским агентством ЕС и полицией Израиля, которое готовили 5 лет, потерпело серьезную неудачу в понедельник, 5 декабря. В Европейской комиссии объявили, что ей необходимо возобновить переговоры для прояснения неприменимости сделки на оккупированных территориях. Это может обернуться разногласиями между комиссией и крайне правыми элементами в новом правительстве Израиля.

Известно, что в 2018 году Израиль подписал рабочее соглашение с Европолом для борьбы с трансграничной преступностью. Расширение этой сделки, согласованной в сентябре, но еще не подписанной и не ратифицированной, позволит обмениваться информацией для борьбы с «серьезными преступлениями и терроризмом», включая биометрические данные о расе, этнической принадлежности, религиозных и политических убеждениях, и даже о сексуальной ориентации.

Представитель Израиля в ЕС Хаим Регев приветствовал сентябрьское соглашение как «веху», но юридическое заключение Юридической службы Европейского совета и растущее сопротивление со стороны государств-членов делают его все более маловероятным. В юридическом заключении содержится призыв удалить исключения, поскольку они не соответствуют политике Евросоюза с 2012 года «однозначно и прямо указывать на неприменимость к территориям, оккупированным Израилем в 1967 году».

Шведский депутат Европарламента Эвин Инцир утверждает, что как минимум 13 из 27 государств-членов «резко отреагировали» на использование его данных на якобы оккупированных палестинских территориях.

Глава отдела сотрудничества правоохранительных органов в Комиссии ЕС Роб Розенбург рассказал, что послу Израиля в ЕС отправили письмо для начата пятого раунда переговоров, но представители нового правительства могут быть менее любезными, чем их предшественники.

«Курсор» сообщал, что Израиль может ввести санкции против двух высокопоставленных посланников ООН.