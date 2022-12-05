Израиль может ввести санкции против двух высокопоставленных посланников ООН

Франческа Альбанезе и Тор Веннесланд могут столкнуться с санкциями со стороны Израиля после того, как выразили сочувствие палестинскому террористу.

Специальный докладчик ООН по оккупированным палестинским территориям Франческа Альбанезе и специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд могут столкнуться с израильскими санкциями после заявлений, которые в Иерусалиме расценили как сочувствие палестинским террористам.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Палестинец Аммар Мифлех в пятницу попытался украсть винтовку израильского полицейского, ранив его ножом, в результате чего офицер застрелил Мифлеха.

Веннесланд в Твиттер выразил соболезнования семье нападавшего, написав: «В ужасе от сегодняшнего убийства палестинца Аммара Мифлеха во время драки с израильским солдатом возле Хувары на Западном берегу. Мои искренние соболезнования его семье покойного. Такие инциденты должны быть полностью и оперативно расследованы, а виновные привлечены к ответственности».

На следующий день официальный представительМИД Эммануэль Нахшон написал в Твиттере, что замечания Веннесланда были «полным искажением реальности».

«Этот инцидент является терактом, в ходе которого израильский полицейский получил ножевое ранение в лицо, а жизни другого полицейского угрожала опасность, в результате чего он застрелил нападавшего. Это НЕ драка. это теракт!», — заявил Нахшон.

Израиль рассматривает возможность принятия мер против Веннесланда в ответ на его заявление.

Альбанезе недавно выступила с речью, в которой, среди прочих подобных заявлений, оправдывал нападения ХАМАС на Израиль. На прошлой неделе «Едиот Ахронот» сообщила, что ее замечания побудили правительство принять решение о запрете ее въезда в Иудею и Самарию, как это сделал Израиль в отношении ее предшественников Майкла Линка и Ричарда Фалька. В то время докладчик написала в Твиттере, что «собирается в Амман для моего первого официального визита на оккупированную палестинскую территорию», имея в виду, что ее план состоял в том, чтобы встретиться с палестинцами в Иордании.

Нахшон сказал: «Специальные докладчики, как и все другие сотрудники ООН, должны следовать обычным правилам ООН, включая то, что для официального въезда в страну требуется соответствующая виза. Докладчик попросила въехать без визы, и ей дали понять, что это запрещено и нарушает правила ООН».

Альбанезе также выступила на конференции ХАМАС в Газе в прошлый понедельник, на которой она сказала: «Вы имеете право сопротивляться этой оккупации… Израиль говорит, что «сопротивление равносильно терроризму», но оккупация требует насилия и порождает насилие». Она также опубликовала доклад, в котором обвинил Израиль в «практике апартеида» и «преследовании» палестинцев.

Юрисконсульт миссии Израиля при ООН в Женеве Мерав Маркс в апреле написала в Совет ООН по правам человека, что Альбанезе не подходит для этой должности из-за ее «существенной предвзятости в отношении еврейского государства». По словам Маркса, спецдокладчик имеет «односторонний мандат, направленный на делегитимацию и демонизацию Израиля».

Ранее Курсор писал, что МИД осудило представителя ООН на Ближнем Востоке за реакцию на теракт в Хаваре. По словам представителя внешнеполитического ведомства, инцидент в Хаваре был терактом, а слова постпреда ООН являются «полным искажением реальности».

Курсор сообщал, двое солдат израильской пограничной полиции получили легкие ранения в результате ножевого нападения в Хаваре днем в пятницу, 2 декабря. Предполагается, что палестинец нанес ножевое ранение одному из полицейских, который столкнулся с ним.