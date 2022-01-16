Сегодня ночью в Израиле прогнозируют рекордное похолодание

Зимняя погода продолжает бить рекорды — температура предположительно упадет до отрицательных максимумов, которые не наблюдались в Израиле в течение многих лет.

Ожидается, что ночь (с воскресенья на понедельник) будет особенно холодной по всей стране, а температура упадет до отрицательных максимумов, невиданных в Израиле уже много лет.

Об этом сообщает новостное издание «Маарив» со ссылкой на данные метеорологических служб.

Сильные холода ожидаются в районах преимущественно на севере и в центре страны.

И если в Тель-Авиве ночная температура может опуститься до 5 градусов, то в Иерусалиме и Беэр-Шеве ночью ожидается всего 1–2 градуса тепла.

Кроме того, сообщается, что холодный фронт продолжится, предположительно, до четверга.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в сети показали, как выглядят водоемы Израиля после дождя.

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