В сети показали, как выглядят водоемы Израиля после дождя

В Израиле начались сильные дожди. И вот израильтяне сняли серию роликов, на которых можно увидеть замечательные водоемы страны.
Все видео были показаны на телеграм-канале «Голос Израиля» .
«Израильская природа во всей своей красе», — написали на телеграм-канале.
Ознакомиться с роликами можно ниже:
Ранее редакция Курсора сообщала, что в сети показали удивительные виды реки Нахаль-Рефаим.
Кроме того, мы писали, что в сети показали невероятные пейзажи зимнего Израиля.
Еще напомним, что в Израиле удалось снять на видео очень необычную радугу.
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