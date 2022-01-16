В сети показали, как выглядят водоемы Израиля после дождя

Реки и водопады Израиля сняли на видео.

В Израиле начались сильные дожди. И вот израильтяне сняли серию роликов, на которых можно увидеть замечательные водоемы страны.

Все видео были показаны на телеграм-канале «Голос Израиля» .

«Израильская природа во всей своей красе», — написали на телеграм-канале.

Ознакомиться с роликами можно ниже:

Ранее редакция Курсора сообщала, что в сети показали удивительные виды реки Нахаль-Рефаим.

Кроме того, мы писали, что в сети показали невероятные пейзажи зимнего Израиля.

Еще напомним, что в Израиле удалось снять на видео очень необычную радугу.

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