Сегодня в Израиле пройдут учение по подготовке к землетрясениям

Учения пройдут в Кирьят-Шмоне, Бейт-Шеане, Акко, Нешере, Араде, Димоне и в населенных пунктах Иорданской долины. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что сигналы будут короткими.

Стало известно, что в 10:05 7 февраля в Израиле прозвучит сирена в рамках учений по подготовке к землетрясению. Также на улицах населенных пунктов Израиля можно будет услышать голосовое сообщение.

Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛа.

Важно, что в случае настоящего землетрясения прозвучат также дополнительные сирены: восходящие и нисходящие.

Дополнительную информацию об учениях можно получить, позвонив пол телефону 104 -командования Службы тыла. Кроме того, можно отправить сообщение по WhatsApp на номер 0529104104.

Ранее Курсор сообщал, что 80 тысяч зданий в Израиле подвержены риску в случае сильного землетрясения.

Кроме того, мы писали, что еще третьего февраля на Кипре прошло землетрясение, толчки которого ощущались в Израиле.

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