В Израиле пройдут масштабные учения по подготовке к землетрясению

Учения по подготовке к землетрясениям будут проходить практически по всей стране. Так, будет активизирована система в определенных населенных пунктах. Список следующий:
- Кирьят-Шмона;
- Бейт-Шеан;
- Акко;
- Нешер;
- Арад;
- Димона;
- долина реки Иордан.
Во время учений израильтяне будут слышать сирену и голосовые объявления о возможном землетрясении. Напомним, что не так давно такие учения прошли в Модиине.
Ранее Курсор сообщал, что 80 тысяч зданий в Израиле подвержены риску в случае сильного землетрясения.
Кроме того, мы писали, что еще третьего февраля на Кипре прошло землетрясение, толчки которого ощущались в Израиле.
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