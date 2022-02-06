В Израиле пройдут масштабные учения по подготовке к землетрясению

Назван полный список населенных пунктов, в которых прозвучит сирена, предупреждающая о землетрясении, а также будет запущено соответствующее аудиосообщение.

Учения по подготовке к землетрясениям будут проходить практически по всей стране. Так, будет активизирована система в определенных населенных пунктах. Список следующий:

Кирьят-Шмона;

Бейт-Шеан;

Акко;

Нешер;

Арад;

Димона;

долина реки Иордан.

Во время учений израильтяне будут слышать сирену и голосовые объявления о возможном землетрясении. Напомним, что не так давно такие учения прошли в Модиине.

Ранее Курсор сообщал, что 80 тысяч зданий в Израиле подвержены риску в случае сильного землетрясения.

Кроме того, мы писали, что еще третьего февраля на Кипре прошло землетрясение, толчки которого ощущались в Израиле.

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