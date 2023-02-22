Сейсмологи предупредили об угрозе мощного землетрясения в Израиле

С начала февраля в Израиле уже зафиксировали шесть землетрясений, но к счастью, все они были относительно слабыми. Однако, ученые предупреждают, что такая плотная серия подземных толчков может являться предвестником приближающегося мощного землетрясения, которое может произойти в течение ближайшего года.

Об этом сообщает «12 канал«.

Так, сейсмолог кафедры геофизики Тель-Авивского университета, доктор Ассаф Инбаль считает, что наступление сильного землетрясения в нашей стране — это только вопрос времени. Доктор Инбаль отмечает, что частота подземных толчков в Израиле резко увеличилась после разрушительного землетрясения в Турции и пока не снижается.

«Что это нам говорит? Не могу сказать точно, но небольшие подземные толчки не предотвратят серьезное землетрясение. Они не выделяют достаточно энергии, что «сбросить» все напряжение, которое накапливается на геологических разломах в нашем районе», — сказал профессор.

По словам сейсмолога, в Израиле не было подобной серии землетрясений за последние десятилетия. Он подчеркнул, что такие районы, как Самария, которые годами не «активизировались», теперь снова трясет.

Ученый предупреждает, что возможна связь между серией слабых землетрясений и возникновением мощного землетрясения в будущем. Он говорит, что серия подземных толчков может быть признаком приближающегося сильного землетрясения.

«Есть определенный шанс, что мы испытаем сильное землетрясение. Возможно, темп этих событий замедлится, и сильное землетрясение произойдет через год и более. Точно предсказать невозможно», — утверждает сейсмолог.

Также специалист предупредил, что разлом Мертвого моря, где соприкасающиеся литосферные плиты накопили достаточно энергии, может стать местом возникновения чрезвычайно разрушительного землетрясения.

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