Землетрясение на севере Израиля – СМИ

Жители севера Израиля утверждают, что ощущали землетрясение сегодняшним вечером.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израильские трудовые будни».

Отметим, что за сегодняшний день, 22 февраля, в мире не впервые сообщают о землетрясениях. Например, утром землетрясение силой 4,5 балла ощущалось на севере Израиля.

Новые подземные толчки произошли в 81 км к северо-западу от Нагарии. Какой-либо информации о разрушениях и пострадавших на территории Израиля не поступало.

Также «Курсор» сообщал, что сегодня землетрясение произошло в Румынии, а эпицентр подземных толчков находился на глубине около 108 км на юго-западе страны у границы с Сербией.

Магнитуда землетрясения составила 4,1 балла по шкале Рихтера на территории жудеца Годж. Кроме этого, ночью сотрудники института зафиксировали толчки магнитудой 2,2. На прошлой неделе в этом же районе фиксировались подземные толчки магнитудой 5,2 и 5,7 баллов.

Помимо этого президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его правительство намерено построить до 300 тысяч новых домов.