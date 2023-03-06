Семейная пара из Ашдода задержана по подозрению в избиении сына

Сегодня муж и жена предстанут перед мировым судом.

Супружескую пару из Ашдода задержали сотрудники полиции по подозрению в насильственных преступлениях против собственного десятилетнего ребенка.

Об этом пишет издание News.walla.

Мать десятилетнего мальчика и его отчим были арестованы ночью в воскресенье, 5 марта, по подозрению в избиении сына. Их задержала полиция после того, как получила сообщение, что на теле ребенка видны травмы.

Сегодня, 6 марта, семейная пара предстанет перед мировым судом Ашкелона с ходатайством о продлении их содержания под стражей.

«Курсор» писал ранее, что полиция арестовала пару молодых родителей из Холона по подозрению в жестоком обращении с их 9-месячной дочерью. Девочка была доставлена в больницу с серьезными травмами, включая перелом черепа.

Еще мы писали, что 32-летнему отцу и 26-летней матери из Иерусалима предъявлено обвинение. Они подозреваются в доведении своей двухмесячной дочери до смерти. Долгое время велось расследование. Согласно результатам, родители из Старого города умышленно давали малышке несоответствующее возрасту лакомство в больших количествах.

Напомним, что 40-летний мужчина был задержан в Джиср аз-Зарка за нападение на жену и детей. Семейное насилие закончилось вмешательством полиции, которая задержала подозреваемого. Женщина получила легкие ранения и была доставлена в больницу.