Житель Джиср аз-Зарки напал с ножом на жену и детей и поджег ее авто

Семейное насилие закончилось вмешательством полиции, которая задержала мужчину из Джиср аз-Зарки, напавшего на своих детей и жену.

40-летний мужчина был задержан в Джиср аз-Зарка за нападение на жену и детей.

Об этом сообщила пресс-служба израильской полиции.

Задержанный избил жену и детей, угрожал им ножом, а после этого поджег автомобиль жены. В результате машина полностью сгорела.

Женщина получила легкие ранения и доставлена в больницу.

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