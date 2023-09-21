Семья из Ашкелона обманула десятки израильтян в интернете

Главный подозреваемый по делу – 17-летний юноша.

Сотрудники полиции задержали семью из Ашкелона, в частности родителей и двух подростков (15 и 17 лет), которые обманным путем требовали деньги у доверчивых граждан через интернет.

Об этом сообщает издание News.walla.

Правоохранители начали массово получать жалобы и в ходе расследования выяснили, что 17-летний юноша связывался со своими жертвами через Telegram в группе для продажи билетов и представлялся разными именами, задействовав разные профили в Facebook.

Выйдя с молодыми людьми на контакт, подросток завладевал аккаунтами своих жертв в WhatsApp и иногда даже просил товарищей своих жертв перевести от их имени ему деньги на карту. А когда обман раскрывался, подозреваемый требовал "выкуп" за то, что вернет пострадавшим контроль над их учетной записью в мессенджере.

В полиции рассказали, что при задержании главного фигуранта - 17-летнего парня, у него конфисковали тысячи шекелей наличными. Вместе с них были задержаны его родители и 15-летний брат.

Срок содержания 17-летнего юноши под стражей продлили на пять дней, а семьи - на три дня. Расследование дела продолжается.

"Курсор" писал ранее, что в Израиле в последнее время активизировались мошенники и их жертвами за последние два года стали более четверти пожилых граждан (60 процентов женщин и 40 процентов мужчин).

Еще мы писали, что сотрудники полиции арестовали десять человек, которые подозреваются в мошенничестве против пожилых жителей Кфар-Сабы. Обманным путем они "заработали" 250 тысяч шекелей.