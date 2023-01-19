В Израиле задержали мошенников, выманивших 250 тысяч шекелей у пожилых людей

Сотрудники полиции арестовали десять человек, которые подозреваются в мошенничестве против пожилых жителей Кфар-Сабы.

Об этом пишет News.israelinfo.

Злоумышленники представлялись работниками компании «Безек» и предлагали людям в возрасте 70 лет якобы перейти на более выгодные тарифы. Для оформления контракта, они просили предоставить персональные данные карты, включая секретный код, а потом снимали с их счета средства. Некоторые жертвы переводили деньги через систему Bit. В общем мошенники обманным путем «заработали» 250 тысяч шекелей.

Полиция задержала 10 лиц и среди них оказался мужчина уже осужденный за аналогичные преступления.

Израильтян призывают быть более бдительными и проверять контакты компаний на их сайтах. Прежде чем называть личные данные, нужно убедиться, что вы разговариваете с официальным представителем.

«Курсор» писал ранее, что комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинительное заключение 35-летнему мужчине, который выманил у ортодоксальных евреев 47 млн долларов, но использовал полученные средства для финансирования роскошного образа жизни.

Еще мы писали, что израильская полиция задержала 31-летнего жителя Тель-Авива по подозрению в мошенничестве. Мужчина втирался в доверие к русскоязычным израильтянам и выманивал у них деньги.

Напомним, полиция задержала 31-летнего жителя Рамлы по подозрению в совершении операций с использованием кредитных карт невинных граждан при совершении около 200 транзакций.