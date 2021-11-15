Семья Нетаниягу просит продлить ей охрану за государственный счет

Семья лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу попросила продлить ей охрану, предоставляемую за счет государства. Супругу политика Сару Нетаниягу, а также его сыновей Яира и Авнера последние 12 лет всюду сопровождали охранники и прикрепленный к ним автомобиль.

Общая служба безопасности Израиля, после формирования нового правительства порекомендовала снять охрану с челнов семьи Нетаниягу через 6 месяцев.

Этот срок истекает на второй неделе декабря.

Сегодня, 15 ноября, стало известно, что представители семьи нынешнего лидера оппозиции обратились к главе службы безопасности в канцелярии действующего премьер-министра Алону Халиве с просьбой собрать министерскую комиссию.

Представители просят продлить охрану, аргументируя свою просьбу «новыми и актуальными» угрозами в адрес семьи Нетаниягу.

На данный момент ходатайство находится на рассмотрении в канцелярии премьера.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что журналисты представили записи разговоров Нира Хефеца с семьей Нетаниягу. Бывший помощник Биньямина Нетаниягу по связям с общественностью Нир Хефец, возглавлявший в офисе тогдашнего премьер-министра контакты с представителями СМИ, даст в суде показания по делу 4000.

Кроме того, стало известно, что ЦАХАЛ провел учения с имитацией похищений людей в Иудее и Самарии. Несмотря на то, что такие похищения являются редкостью, военные военные отработали даже самые сложные сценарии.

Армия обороны Израиля провели учения в Иудее и Самарии, имитируя похищение людей, сценарий, аналогичный смертоносным событиям, предшествовавшим войне с Газой 2014 года.

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