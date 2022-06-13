Семью Нахум попросят опознать тело, найденное на севере в деревне Ибтин

Члены семьи Сапир Нахум, пропавшей без вести около полутора недели назад, сегодня будут доставлены в Институт судебной медицины в Абу-Кабире для опознания тела, обнаруженного вчера в северной деревне Ибтин.
Об этом сообщает Maariv.
Между тем, сегодня ожидается, что полиция попросит продлить срок содержания под стражей Валлы Халайла, бывшего партнера Нахум, еще на 15 дней, который подозревается в похищении и убийстве женщины.
Полиция не будет требовать проведения закрытого слушания в магистратском суде Акко и потребует снятия запретительного судебного приказа по деталям расследования.
Прошлой ночью представители полиции прибыли в дом семьи и взяли образцы ДНК ее матери и других членов семьи, которые были отправлены в Институт судебной медицины в Абу-Кабире. Сейчас полиция ожидает результатов этих проб. Из-за состояния тела, которое уже начало разлагаться, следователи передали его как есть в Институт судебной медицины, чтобы предотвратить повреждение и не привести к провалу теста. Поэтому сейчас полиция ожидает результатов вскрытия.
Ранее редакция Курсора сообщала, что в поисках Сапир также принимают участие кинологи, конная полиция, а также используются беспилотники и вертолеты. Как рассказала сестра пропавшей Эден, между Сапир и ее сожителем были нездоровые отношения, которые нельзя назвать «любовью». Она предположила, что сожитель где-то ее заточил, а девушка не может выбраться.