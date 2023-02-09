ШАБАК арестовал израильтян подозрению в поставках оружия «Исламскому джихаду»

Расследование продолжалось несколько месяцев и помогло обнаружить многочисленные и серьезные правонарушения.

ШАБАК арестовал двух братьев-арабов, жителей поселка Тель-Шева в Негеве, по подозрению в поставках оружия и средств ведения войны в особо крупных размерах боевикам «Исламского джихада» в Иудее и Самарии.

Об этом сообщает Kikar.

Их арест стал возможен после тайного расследования ШАБАКа, начавшегося несколько месяцев назад. Оно показало, что братья Адам и Мухаммад Абу Таха приобрели боеприпасы в Израиле и продали их боевикам палестинской террористической организации «Исламский джихад» из деревни Ябд. Террористам было продано 150 000 пуль и сотни патронов к оружию М16.

В ходе расследования также выяснилось, что братья совершили множество нарушений безопасности, поставив десятки частей оружия террористам в районе Дженина. Эти двое также продавали части оружия преступным элементам по всему Негеву.

Сегодня им предъявили серьезное обвинение в правонарушениях, связанных с запрещенными действиями с имуществом в террористических целях, действиями с оружием в террористических целях, контактом с иностранным агентом, преступлениями, связанными с незаконным оборотом оружия (боеприпасов и частей оружия), перевозкой оружия (боеприпасов и частей оружия), хранением оружия (боеприпасов и частей оружия), содействием незаконному въезду и проживанию в Израиле, незаконной перевозкой и экономическими правонарушениями.

В прокуратуре они потребовали продления их содержания под стражей до окончания разбирательства. В ходатайстве об аресте прокурор Лимор Ачарек-Шанзер из прокуратуры Южного округа заявил, что это регулярная и систематическая модель действий, а не разовое мероприятие. Они передавали оружие для боевиков-террористов, и знали о конечном пункте назначения оружия.

В результате их расследования были арестованы еще два израильских гражданина, фигурирующих в деле, Элед Алаэсам и Анам Алаесам, также жители Негева. Эти двое подозреваются в совершении незаконных преступлений в рамках дела. Сегодня (четверг) в отношении них было подано заявление прокурора, и ожидается, что в ближайшие дни им будет предъявлено обвинение.

Раньше «Курсор» сообщал, что в Израиле продлили запрет на импорт пневматического оружия.