В Израиле продлили запрет на импорт пневматического оружия

Экономическая комиссия Кнессета продлила на полгода, до 15 августа 2023 года, запрет на ввоз в страну «мягкой пневматики» («страйкбол»).

Об этом пишет «НЭП».

С соответствующей просьбой в комиссию обратилось министерство экономики, чтобы использовать это время для упорядоченной передачи полномочий на импорт министерству национальной безопасности, возглавляемому Бен-Гвиром. Такая поправка уже одобрена Кнессетом в первом чтении, а окончательно утвердить ее помешал роспуск законодательного органа.

Отмечается, что импортеры, которые присутствовали на заседании, жаловались на жесткие правила, препятствующие ввозу в страну даже запчастей к ружьям страйкбол, но их просьбы как-то решить эту проблему, были отклонены.

«Курсор» писал ранее, что Итамар Бен Гвир поручил отделу лицензирования огнестрельного оружия предпринять ряд шагов для ускорения выдачи лицензий.

Еще мы писали, что в Хевроне силы ЦАХАЛа и Шин Бет задержали разыскиваемого человека, подозреваемого в причастности к террористической деятельности. Правоохранители конфисковали ряд единиц оружия, в том числе два пистолета, два автомата M16 и автомат Калашникова.

Напомним, что израильская компания Elbit Systems, занимающаяся разработкой и модернизацией различных видов вооружения, презентовала 120-мм турельный миномет Crossbow («Арбалет»). Оружие может быть установлено в миссионном модуле с минимальным выступом и легко управляется одним членом экипажа.

Читайте также, что солдаты ЦАХАЛа предотвратили попытку контрабанды оружия из Ливана. Военнослужащие изъяли 20 пистолетов.