ШАБАК усиливает охрану вокруг главы Верховного суда и Левина: в чем причина

Эстер Хают и Ярив Левин находятся на противоположных сторонах конфликта по поводу пересмотра судебной системы.

Служба безопасности ШАБАКа, как сообщается, решила усилить меры защиты председателю Верховного суда Эстер Хают и министру юстиции Яриву Левину, которые находятся на противоположных сторонах конфликта по поводу проведения судебной реформы.

Согласно новостному сообщению 12 канала, агентство отдало распоряжение об этом после того, как выявило рост угроз в отношении как Хаюта, так и Левина. Никаких подробностей об угрозах не сообщается.

В отчете говорится, что в их домах и на общественных мероприятиях, которые они посещают, будут приняты усиленные меры безопасности, а также скрытые меры.

Сеть также сообщила, что ответственность за безопасность Левина вскоре будет передана канцелярии премьер-министра из подразделения ШАБАК, которое защищало его с момента предыдущего пребывания на посту спикера Кнессета.

В ШАБАКе ответили, что не комментируют меры безопасности.

Отчет появился на фоне резкого обострения напряженности в отношениях между правительством и судебной системой с тех пор, как три недели назад новое правительство пришло к власти и Левин предложил скандальные судебные изменения. На прошлой неделе Хают и Левин обменялись взаимными обвинениями после того, как председатель Верховного суда раскритиковал запланированные реформы.

Изменения, предложенные Левиным, включают ослабление Верховного суда, чтобы он не мог накладывать вето на законы и политику, считающиеся неконституционными, и предоставление правительству контроля над комиссией, которая выбирает судей.

В своем выступлении на прошлой неделе Хают осудила планы Левина как «смертельный удар по израильской демократии» и «необузданную атаку на судебную систему, как если бы она была врагом, которого нужно атаковать и усмирить».

Левин, в свою очередь, обвинил Хают и суд в явной политической повестке дня и партнерстве с оппозиционными партиями в противодействии его планам.

«Оказывается, в Израиле есть еще одна партия — партия, которая не участвовала в выборах два месяца назад, партия, которая ставит себя выше Кнессета, выше общественного референдума», — сказал министр юстиции.

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