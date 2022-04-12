ШАБАК: В китайских чашках не было скрытых устройств

Служба безопасности Израиля провела расследование и выяснила, что подозрительные элементы на китайских чашках в одном из министерств предназначены для сохранения вакуумного уплотнения стенок.

Служба безопасности «ШАБАК» заявляет, что изучила дорожные кружки, отправленные посольством Китая в одно из государственных министерств, и пришла к выводу, что они не являются тайными подслушивающими устройствами.

«Эксперты ШАБАК, изучившие подозрительную деталь, пришли к выводу, что *это невинная деталь*, предназначенная для сохранения вакуумного уплотнения стенок кружки и поддержания ее температуры в течение долгого времени».

Курсор ранее писал, что якобы подслушивающее устройство обнаружено в подарке от посольства Китая. По информации органов безопасности, неизвестный предмет, похожий на подслушивающее устройство, обнаружен в подарке от китайского посольства.

Также сообщалось, что президент Герцог и израильский астронавт Эйтан Стиббе поговорили по видеосвязи. Президент Израиля Ицхак Герцог и первая леди Михаль Герцог поговорили с израильским астронавтом Эйтаном Стиббе по видеосвязи в воскресенье вечером после прибытия Стиббе на Международную космическую станцию.

Кроме того, Матан Кахана заявил о возможном сотрудничестве с Объединенным списком. Министр по делам религий защищает возможное сотрудничество с антисионистскими арабскими партиями. Он отмечает, что Нетаниягу и Смотрич уже сотрудничают с ними, так что это не является чем-то «запретным».