ШАБАК: подслушивающее устройство обнаружено в подарке от посольства Китая

По информации органов безопасности, неизвестный предмет, похожий на подслушивающее устройство, обнаружен в подарке от китайского посольства.

В термокружке, подаренной одному из израильских министров посольством Китая, выявили подозрительный предмет, похожий на подслушивающее устройство.

Об этом сообщила во вторник дипломатический корреспондент Армейского радио Мория Асраф-Вальберг.

Источники в органах безопасности пояснили, что ситуация все еще неясна. Министерство иностранных дел расследует возможный дипломатический скандал.

На данный момент все чашки из набора, который получен в подарок правительству от китайского посольства, изъяты и переданы для дальнейшей проверки. Их не планируют возвращать в посольство.

Ранее «Курсор» сообщал, что президент Герцог и израильский астронавт Эйтан Стиббе поговорили по видеосвязи. Президент Израиля Ицхак Герцог и первая леди Михаль Герцог поговорили с израильским астронавтом Эйтаном Стиббе по видеосвязи в воскресенье вечером после прибытия Стиббе на Международную космическую станцию.

Также публиковалась информация, что Матан Кахана заявил о возможном сотрудничестве с Объединенным списком. Министр по делам религий защищает возможное сотрудничество с антисионистскими арабскими партиями. Он отмечает, что Нетаниягу и Смотрич уже сотрудничают с ними, так что это не является чем-то «запретным».