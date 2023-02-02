ШАБАК задержал граждан Израиля по подозрению в связях с Хизбаллой

2 февраля силы ШАБАКа задержали двоих арабов-граждан Израиля, которые подозреваются в шпионаже на Хизбаллу.

Об этом сообщает 9-й канал.

Они были завербованы через соцсеть TikTok Салахом Савети, являющимся бывшим боевиком ливанской террористической организации Хизбалла. Он действовал под псевдонимом «Абу Хасан» и искал пособников среди арабов, которые жили в восточном Иерусалиме, Иудее и Самарии.

Вербовщик смог склонить к сотрудничеству двух указанных обладателей израильского гражданства, которые живут в Иерусалиме. Они занимались сбором для «Абу Хасана» информации, в том числе фотографированием различных объектов.

В ШАБАКе описали метод, который использовал оперативник Хизбаллы. Сперва он просто начинал беседу в TikTok касаемо ситуации в Иерусалиме и палестино-израильского конфликта. Со временем Савети предлагал перейти к использованию более защищенного мессенджера Telegram.

Далее просил выполнять поручения, кажущиеся невинными на первый взгляд. Например, сделать фото того или иного объекта, и не обязательно военного. Например, ему нужны были для планирования терактов снимки гражданских объектов, сделанные завербованными гражданами.

Чуть позже «Абу Хасан» начинал подготовку собеседников к самостоятельному совершению терактов. Ущерб, грозящий завербованным и их семьям, террорист из «Хизбаллы» не учитывал.

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