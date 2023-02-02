Гражданин рф в Лоде жестоко избил соседа-инвалида из-за собаки

Несколько дней назад 30-летний гражданин российской федерации*, проживающий в городе Лод, жестоко избил своего соседа-инвалида из-за того, что его собака слишком громко лаял.

На место инцидента была вызвана полиция. У пострадавшего диагностированы переломы костей лица и сломаны зубы. На видео, оказавшемся в распоряжении следствия, видно, как мужчина избивает и душит человека в инвалидном кресле. Рядом с ними стоит еще один мужчина. На кадрах также заметно, как лает собака.

Стражи порядка задержали россиянина и доставили его на допрос, а после заключили под стражу. Ему предъявили обвинение в нанесении тяжких телесных повреждений, затребовав у суда продления его ареста до окончания разбирательства.

Гражданин России (30 лет) избил соседа-инвалида в Лоде, сообщает полиция. pic.twitter.com/2aJK9dnDQG — Евгений Марьяш (@jackmar76) February 2, 2023

«Курсор» писал ранее, что в понедельник на 12-летнего еврейского мальчика в Лондоне напал взрослый антисемит, когда он ехал на автобусе домой из школы в районе Стэмфорд-Хилл.

Еще мы писали, что в Израиле за последний год наблюдается резкий скачок подростковой преступности. В отчете министерства социального обеспечения говорится, что число таких преступлений выросло на 91 процент.

Напомним, что 48-летний мужчина получил ножевые ранения на бульваре Ротшильда в Хадере во время произошедшего там инцидента с применением насилия.

Читайте также, 2 января, полиция задержала в Тель-Авиве мужчину, который подозревается в попытке ограбления гражданки Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!