Директор школы в Иерусалиме задержан по подозрению в нападении на ученицу

В нападении на ученицу подозревается директор одной из иерусалимских школ. Полиция проведет допрос и выяснит все подробности, хотя уже известно о полученных материалах, на которых видно, как директор пинал школьницу.

Директора одной из школ в Иерусалиме допросят на основании подозрения в нападении на ученицу.

Об этом заявили представители полиции в понедельник, 13 июня.

Допрос будет проведен по подозрению в нападении на школьницу и причинении ей телесных повреждений.

Ранее директор утверждал, что несколько детей в школе дрались, а он пытался их разнять. При этом, по информации полиции, есть факты, которые подтверждают, что директор пинает ученицу.

Мировой суд Иерусалима временно отстранил директора от исполняемых обязанностей и удалил из школы на неделю.

Ранее «Курсор» информировал, что школы и детские сады Хайфского округа начнут занятия позже из-за забастовки учителей. Секретарь профсоюза Яффа Бен-Давид после сегодняшней встречи с представителями министерства финансов заявила, что чиновники не представили ни одного предложения по заработной плате для педагогов.

Также редакция писала, что Назаретский суд рассматривает дело о жестоком обращении двух воспитателей в детском саду. Шокирующие подробности издевательств над маленькими детьми в возрасте до трех лет стали известны прокуратуре. В связи с этим материалы дела переданы в суд Назарета, а воспитателям продлен срок задержания до окончания процесса.