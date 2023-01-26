Школьный скандал с трансгендерами: появились новые подробности

Министерство образования после длительных разбирательств пообещало перевести девочку, которую ее семья назвала транс-мальчиком, в школу для одаренных учеников из государственной религиозной школы, в которой она сейчас учится.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Родители мальчиков из пострадавшего класса протестуют против того, что, по их словам, является капитуляцией школы перед ЛГБТ-прогрессивной повесткой дня. Они говорят, что это наносит значительный психологический вред их детям.

История впервые разразилась в начале текущего учебного года, когда родители и учителя государственной религиозной школы в Гиват-Шмуэле были потрясены, обнаружив, что «мальчик» в третьем классе на самом деле был девочкой. Директор школы вместе с чиновниками Министерства образования знали об этом деле, но предпочли сохранить его в секрете.

Первоначально Министерство образования и глава системы государственно-религиозного образования пытались заявить, что их позицию поддерживает главный раввин Рамат-Гана раввин Яаков Ариэль. Разъяснение раввина Ариэля вскоре дало понять, что это не так.

Однако неоднократные призывы решить проблему удовлетворительным образом остались без внимания, и поэтому после ханукальных каникул родители мальчиков из пострадавшего класса забрали своих детей из школы и организовали частный класс за пределами школы. Раввин Ариэль и другие видные раввины религиозно-сионистского течения предложили классу свою поддержку и провели там несколько уроков.

На этой неделе Министерство изменило свою позицию и приказало удалить девочку из класса. Раввин Ариэль поблагодарил чиновника, принявшего решение, и попросил разрешить мальчикам в классе продолжать учиться отдельно, в комнате на территории школы, пока девочка не уйдет.

Однако семья девушки заявила, что намерена обжаловать решение министерства, которое «было принято без нашего согласования». Таким образом, девочка еще не покинула школу, а тем временем администрация школы приказала мальчикам вернуться в свой предыдущий класс и учиться вместе с «транс-мальчиком».

Родители мальчиков утверждают, что школа, министерство образования и муниципалитет капитулировали перед давлением со стороны тех, кто продвигает прогрессивную программу ЛГБТ. Они также обвиняют администрацию системы государственно-религиозного образования в том, что она избегает брать на себя ответственность за ситуацию и последовательно отказывается ее решать, тем самым жертвуя эмоциональным здоровьем целого класса детей.

«Эти дети переживают ужасный кризис — они так растеряны. Более половины класса нуждалась в психологической помощи, чтобы пройти через это. Один из мальчиков начал мочиться в постель, а другой ребенок начал принимать психиатрические препараты. Этим детям всего восемь лет, и весь их мир был потрясен. Их интересы никем не учитываются — власть интересует только эта одна мать, которой руководят или направляют левые организации», — сказал один из родителей.

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