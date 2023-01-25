Папа Римский рассказал, считает ли гомосексуальность преступлением

По словам понтифика, «это грех», но есть нюанс.

Папа Римский Франциск негативно высказался о законах, криминализирующих гомосексуальность, назвав их несправедливыми.

Об этом он сообщил в интервью Ap News.

По словам понтифика, Бог любит всех своих детей такими, какие они есть. Он обратился к католическим епископам, поддерживающим такие законы и дискриминирующие гомосексуалистов, чтобы те начали приветствовать представителей ЛГБТК в церкви.

«Быть ​​гомосексуалистом — это не преступление», – сказал Франциск.

Папа Римский объяснил такое отношение католических епископов к этому вопросу культурным происхождением и сказал, что епископам, в частности, необходимо пройти процесс изменений, чтобы признать достоинство каждого.

«Эти епископы должны иметь процесс обращения», – заявил он и добавил, чтобы те проявляли «нежность, пожалуйста, как Бог имеет к каждому из нас».

По мнению понтифика, католической церкви следует работать над тем, чтобы положить конец дискриминирующим ЛГБТК-сообщество законам. Он процитировал Катехизис католической церкви, в котором сказано, что геев следует приветствовать и уважать, и их нельзя подвергать маргинализации или дискриминации.

«Мы все дети Божьи, и Бог любит нас такими, какие мы есть, и за силу, с которой каждый из нас борется за свое достоинство», – заявил он.

Франциск считает, что нужно проводить различие между преступлением и грехом в отношении гомосексуализма. Церковное учение утверждает, что гомосексуальные акты греховны или «внутренне ненормальны», но к геям нужно относиться с достоинством и уважением, считает он.

«Это не преступление. Да, но это грех. Хорошо, но сначала давайте различать грех и преступление. Также грех не проявлять милосердия друг к другу», – добавил Папа Римский.

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