Шоколад Splendid будут производить за границей по новому рецепту

Израильская компания «Штраусс» после скандала с сальмонеллой, обнаруженной на одном из заводов, объявила, что шоколад бренда Splendid будут производить за границей, а именно в Бельгии и Германии.

Об этом сообщают «Детали».

Производство шоколада в ближайшее время будет проходить за рубежом, но позже его вернут на шоколадную фабрику в Ноф ха-Галиле в Израиле. Сладости будут делать по новому рецепту, который разработали сотрудники «Штраусса» и немецкая компания Barry Callebaut.

Отмечается, что на полки магазинов в ближайшее время вернется шоколад с 70-процентным и 85-процентным содержанием какао.

В StoreNext заявили, что бренд Splendid является ведущим в данном сегменте с долей рынка 40 процентов, всего в нашей страны объем рынка шоколадок оценивается в 550 млн шекелей.

«Курсор» писал ранее, что в августе 2022 года, после санитарно-технологического аудита, проведенного на заводе Strauss Elite, предприятию было разрешено постепенно возвращаться к работе. Но минздрав предупредил о новых проверках.

Еще мы писали, что бактерии сальмонеллы, вызывающие острую кишечную инфекцию животных и человека, были обнаружены в мороженом Unilever Israel. Мороженое сняли с торговых полок, а заводы закрылись.