Заводу Strauss Elite вернули разрешение на производство

Минздрав будет продолжать проверки на предприятии до тех пор, пока завод не сможет вернуться к полноценной работе.

После санитарно-технологического аудита, проведенного на заводе Strauss Elite, предприятию было разрешено постепенно возвращаться к работе.

Об этом сообщает издание Маарив со ссылкой на информацию Министерства здравоохранения.

Отмечается, что Минздрав будет продолжать проверки на предприятии до тех пор, пока завод не сможет вернуться к полноценной работе.

Как сообщал Курсор, в апреле израильский производитель продуктов питания Strauss Group объявил о крупном отзыве продукции своего шоколадного бренда Elite после того, как на фабрике были обнаружены следы сальмонеллы.

В заявлении компании Strauss говорится, что образцы сальмонеллы были также обнаружены в шоколаде, который используется для производства различных продуктов.

По сообщениям СМИ, компания Strauss знала о возможном наличии сальмонеллы в шоколаде еще в прошлую среду, но окончательные результаты, подтверждающие наличие бактерий, были отложены из-за праздника Песах.

Перед этим компания Strauss объявила о подозрении на сальмонеллез на одной из фабрик. В компании заявили, что тесты, проведенные на фабрике в Галилее, выявили несколько образцов с сальмонеллой. Компания проинформировала биржу, что данное событие может оказать существенное влияние на ее прибыльность в 2022 году.

Также Курсор писал о том, что гендиректор Strauss объявил о двойной компенсации покупателям. На фоне массового отзыва продукции Strauss — от шоколада до мороженого, пудинга, печенья и других закусок — из-за опасений заражения сальмонеллой, генеральный директор компании объявил, что все покупатели получат двойную компенсацию за приобретенные продукты.

Кроме того, появились сведения о еще одном случае заражения сальмонеллой после употребления шоколада. 37-летняя жительница Иерусалима обратилась в городскую поликлинику после того, как съела некоторое количество шоколада. Ночью она почувствовала плохо, но сейчас уже ее отпустили домой после приема таблеток.