Шоссе «Аялон» в южном направлении снова перекроют

В компании «Нетивей Аялон» сказали, что в координации с полицией сделают все возможное, чтобы неудобства водителей были сведены к минимуму.

В ночь на пятницу, 30 сентября, шоссе «Аялон» в южном направлении будет перекрыто. Водителей призывают обратить внимание на изменения при планировании своего маршрута.

Об этом сообщает издание News.walla.

Шоссе будет перекрыто от развязки Ха-Алаха (севернее центральной железнодорожной станции) до развязки Ха-Шалом. С 22.00 до 06.00 не будет работать участок дороги от развязки Арлозоров до развязки Ха-Шалом, а с 00.00 до 05:00 дополнительно будет перекрыт еще и участок от развязки Ха-Алаха до развязки Арлозоров. Полиция будет перенаправлять водителей на параллельные дороги.

Перекрытые участка, как отметили в компании «Нетивей Аялон», необходимо с целью мониторинга состояния грунта на предмет образования каверн, подобных тех, что образовалась на шоссе две недели назад.

Представители компании сказали, что в координации с полицией сделают все возможное, чтобы неудобства водителей были сведены к минимуму.

«Курсор» писал ранее, что 17 сентября на трассе Аялон в асфальте образовался провал. Оказалось, что он возник из-за изменения пути распространения грунтовых вод, связанных со строительством корпуса комплекса «Азриэли». Представители компании уже взяли на себя ответственность за произошедшее.