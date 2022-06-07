Штрафы растут: за езду без касок и разговор за рулем придется раскошелиться

В правила дорожного движения, возможно, в ближайшее время будут внесены изменения о повышении в 1,5 раза размера штрафов. Сегодня Кнессет примет решение по этому вопросу.

В Израиле могут резко вырасти штрафы за разговор за рулем и езду без касок.

Такие изменения в правила дорожного движения предлагает внести министр транспорта Мейрав Михаэли.

Комиссия Кнессета по экономическим вопросам должна рассмотреть это предложение во вторник.

В настоящее время такие правонарушения влекут штрафы в размере до 1000 шекелей, а с учетом изменения повлекут наказание в виде штрафа в 1500 шекелей.

«Курсор» ранее публиковал, Кнессет принял в первом чтении законопроект о соцобеспечении инвалидов. Законопроект об обеспечении людей с ограниченными способностями подразумевает список таких услуг, как трудоустройство, индивидуальный контроль социального работника, транспорт и других.

Мы писали, что Кнессет отменил требования отпечатков пальцев для биометрических паспортов. Даже в случае отказа граждан сохранять свой отпечаток в базе данных, биометрические документы будут действительны в течение десяти лет.

Также сообщалось, что известная израильская пекарня повысит цены на хлеб на 8 процентов. Хлеб в Израиле снова подорожает. Пекарня Berman’s Bakery стала первой в стране, которая уведомила своих клиентов о новых ценах — и этот скачок существенен.

Напомним, министр здравоохранения заразился коронавирусом. В израильскую политику вернулся коронавирус: заболел глава Минздрава и трое политиков из партий «Религиозный сионизм», Кахоль-Лаван и ШАС.