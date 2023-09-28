Шуферсаль отказалась открывать в Израиле супермаркеты SPAR, известна причина

На протяжении ближайших трех лет в Израиле планировалось открыть не менее десяти филиалов нидерландской продуктовой сети.

Популярная торговая сеть "Шуферсаль" заявила сегодня, 28 сентября, что отказывается от намерений открыть на территории нашего государства супермаркеты нидерландской компании SPAR.

Об этом сообщает издание "Детали".

Такое решение было принято из-за позиции Антимонопольного ведомства и неудачного опыта французской сети Carrefour, которая открылась в Израиле в мае 2023 года и понесла за первое полугодие серьезные убытки.

Плюс ко всему, причиной могло стать и повышение курса евро, что сделало сделку менее привлекательной. А в ее рамках сеть "Шуферсаль" должна была стать партнером бизнесмена Амита Зеэва, с которым подписала меморандум о взаимопонимании по созданию сети филиалов SPAR в Израиле. Предприятие должно было получить франшизу на управление магазинами бренда SPAR и исключительное право на продажу его продукции в нашей стране.

Однако в компании SPAR сообщили, что продолжают работу над тем, что открыть в Израиле свои супермаркеты, ведь в ближайшие несколько лет планировалось открыть не менее десяти магазинов. В отрасли предполагают, что соглашение с нидерландской сетью может заинтересовать другие компании, например, "Тив Таам" или "Йохананоф".

"Курсор" писал ранее, что торговая сеть Carrefour в Израиле повышает цены на ряд товаров, нарушив свои обещания. Магазины увеличили стоимость 271 товара собственной марки.

Еще мы писали, что действующие на сегодня в Израиле правила относительно права расстановки крупными поставщиками товаров на полках супермаркетов будут продлены еще на полгода - до мая 2024 года.