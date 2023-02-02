Шуферсаль запускает площадку для онлайн-торговли

Товары отправляются на дом покупателю без комиссии за доставку.

Шуферсаль Онлайн углубляет свою торговую деятельность и выходит на арену онлайн-торговли, предлагая для продажи тысячи товаров от ведущих брендов.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Эта новая торговая площадка называется «Шуферсальская онлайн-площадка» и является еще одним способом повысить конкуренцию. Amazon и другие американские гиганты розничной торговли работали в Израиле, но их успех не был масштабным.

Это новое предприятие позволит Шуферсалю сократить цепочку поставок до поставщиков и снизить цены. Клиенты могут купить тысячи продуктов путем прямой продажи у различных розничных продавцов.

Предметы включают одежду, обувь, украшения и часы, спортивный инвентарь, игры и игрушки, сумки и багаж, мебель и предметы домашнего обихода, а также школьные принадлежности. Сайт является еще одним шагом в расширении деятельности Shufersal Online, чтобы стать крупнейшим израильским потребительским сайтом, который позволяет любому бизнесу открыть цифровой магазин и быть доступным для миллионов потенциальных клиентов с минимальными усилиями и затратами.

На эту платформу приходится четверть годового оборота продаж компании. Товары отправляются на дом покупателю без комиссии за доставку. Технологическая платформа, на которой он основан, и инфраструктура компании предоставлены Mirakl, французской компанией, имеющей опыт в этой области.

По словам гендиректора Shufersal Online Цвика Байда, эта новая платформа станет еще одним важным компонентом их деятельности и позволит компании легко войти во многие дополнительные сферы деятельности.

Эта платформа объединяет основные направления деятельности Шуферсала по продаже продуктов питания, лекарств и других непродовольственных товаров и, как ожидается, значительно увеличит прибыль. Платформа позволит мелким и средним поставщикам продавать напрямую сотням тысяч клиентов на ведущем онлайн-сайте в Израиле и получать выгоду от размера сайта. «Шуферсал» продолжит свои усилия по обеспечению наилучшего качества обслуживания клиентов», — заключил Байда.

«Курсор» сообщал, что израильские стартапы привлекли 340 млн долларов в январе.