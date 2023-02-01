Израильские стартапы привлекли 340 млн долларов в январе

Это самая низкая ежемесячная сумма, собранная израильскими частными технологическими компаниями за несколько лет.

Израильские стартапы привлекли всего 340 миллионов долларов в январе 2023 года.

Об этом Globes.

Это самая низкая месячная сумма за несколько лет. Цифра может быть больше, так как некоторые компании предпочитают оставаться в тени и иногда не афишируют полученные ими инвестиции.

По данным IVC-Leumitech, израильские частные технологические компании в 2022 году привлекли 15 миллиардов долларов после того, как в 2021 году они привлекли рекордные 25,6 миллиарда долларов, что, по данным IVC, более чем вдвое превышает показатель 2020 года в 10 миллиардов долларов, что само по себе является рекордом. По данным IVC, израильские стартапы привлекли 13,5 млрд долларов за первые девять месяцев 2022 года, поэтому, хотя темпы прошлогоднего рекорда значительно ниже, стартапы уже привлекли почти на 50% больше, чем за весь 2020 год.

В прошлом году израильские стартапы привлекли 10,9 млрд долларов в первой половине года и всего 4,1 млрд долларов во второй половине года, поскольку резкое падение Nasdaq повлияло на оценку растущих компаний. Сумма, привлеченная в январе 2023 года, падает даже ниже суммы, которую стартапы собирали во второй половине 2022 года.

В январе более крупные раунды финансирования были проведены компанией по производству медицинских устройств SoniVie, которая привлекла 60 миллионов долларов, и компанией по производству автомобильных датчиков LiDAR Opsys, которая привлекла 51,5 миллиона долларов. Компания по обеспечению безопасности данных Sentra привлекла 30 миллионов долларов, а компания AI, занимающаяся естественным языком, aiOla — 25 миллионов долларов.

Ранее мы рассказывали, что израильтян предупреждают о повышении цен на сотни товаров.

Также «Курсор» сообщал, что казначейство пересматривает транспортный налог на электромобили.

Помимо этого шекель резко слабеет на фоне политических опасений.