Сиделка-мигрантка была арестована за нападение на 93-летнего подопечного

43-летняя иностранная работница была арестована по подозрению в нападении и причинении ущерба 93-летнему мужчине, за которым она ухаживает в Петах-Тикве.

Об этом сообщает maariv.co.il.

Подозреваемая предстанет перед судом с ходатайством о продлении срока ее содержания под стражей. Полиция Петах-Тиквы начала расследование после того, как поступила жалоба по подозрению в нападении на престарелую медсестру в доме в Петах-Тикве. Прибыв на место, правоохранители задержали сиделку, которая проживает с пожилым мужчиной.

Как сообщается, полиция намерена просить мировой суд в Петах-Тикве о продлении ее содержания под стражей. Дочь пострадавшего пожаловалась в полицию после того, как она заявила, что заметила в камерах видеонаблюдения, что сиделка ударила ее отца по лицу и голове.

Полицейские посмотрели кадры и решили произвести арест сиделки. Она отрицает какую-либо связь с этими нападениями. Расследование продолжается, полиция изучает видеорегистратор.

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