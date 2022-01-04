Женщину арестовали после того, как ее новорожденного ребенка нашли живым в туалете самолета

Женщина из Мадагаскара арестована, и ожидается, что ей будет предъявлено обвинение в отказе от ребенка.

Новорожденный ребенок был найден в мусорном ведре туалета самолета, сообщили в аэропорту Маврикия.

Сотрудники аэропорта обнаружили брошенного мальчика во время плановой проверки самолета Air Mauritius, который незадолго до этого приземлился в международном аэропорту сэра Сивусагура Рамгулама за пределами столицы Порт-Луи.

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Была задержана 20-летняя женщина из Мадагаскара, подозреваемая в рождении ребенка.

Официальные лица заявили, что, хотя женщина отрицала, что она мать ребенка, позже ее заставили пройти медицинское обследование, которое подтвердило, что она только что родила.

Они добавили, что женщина приехала с двухлетним разрешением на работу.

И женщину, и ребенка доставили в ближайшую государственную больницу, где, по словам властей, у них все хорошо.

Женщина будет допрошена после выписки из больницы, и ожидается, что ей будет предъявлено обвинение в отказе от новорожденного.

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