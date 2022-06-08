Силовики критикуют заявления Беннета против Ирана

Органы безопасности раскритиковали поведение премьер-министра Нафтали Беннета после того, как он намекнул на связь между убийством нескольких иранских чиновников и Израилем на заседании Комитета по иностранным делам и обороне.

Высокопоставленный источник в органах безопасности сказал: «Это ненужный удар по иранскому правительству, который может заставить его удвоить свои усилия в отместку».

Об этом сообщает Israel National News.

Другие источники дали понять, что было принято решение хранить молчание, в то время как были предприняты серьезные дипломатические усилия с Соединенными Штатами и Международным агентством по атомной энергии.

Беннет сказал на слушаниях: «Прошлый год стал поворотным моментом в стратегии Израиля в отношении Ирана. Мы переключили передачу. В прошлом году Государство Израиль работало против головы иранского осьминога, а не только против рук осьминога, как это было на протяжении десятилетий».

Он добавил, что «дни иммунитета, когда Иран мог безнаказанно атаковать Израиль, прошли. Мы действуем против них на всех фронтах и ​​всегда, и будем продолжать это делать».

Курсор писал ранее, что США, Великобритания, Франция и Германия стремятся осудить Иран в МАГАТЭ. В совместном заявлении для Совета управляющих МАГАТЭ, который собирается на этой неделе, Великобритания, Франция и Германия заявили, что они настоятельно призывают Иран прекратить эскалацию своей ядерной программы и срочно заключить обсуждаемую сделку.