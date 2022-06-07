Силовики снесли памятник жертве теракта Рине Шнерб

Силовики во вторник вечером начали разрушать смотровую беседку, возведенную в память о Рине Шнерб, 17-летней девушке, погибшей в результате теракта в 2019 году.

Председатель регионального совета Биньямина Исраэль Ганц осудил разрушение мемориала. Правительство направило силы безопасности, чтобы снести деревянную беседку.

Об этом сообщает Israel National News.

«Арабы в этом районе строят незаконные дороги и дороги в рамках своего плана захвата и израильское правительство и пальцем не пошевелит и позволяет этому случиться. У плана арабского захвата территорий Иудеи и Самарии есть три основных партнера: Палестинская администрация, Европейский союз и правительство Беннета», — заявил Ганц.

В заключение он сказал: «Будет сделано все, чтобы беседка была восстановлена, а это правительство распалось и ушло».

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