Силы безопасности работают над арестом террориста в Шхеме – СМИ

Силы безопасности работают над арестом разыскиваемого террориста в Шхеме, в рамках чего уже окружили нужное здание.
Об этом сообщает Arutz Sheva.
Ранее мы рассказывали, что силы ЦАХАЛа обстреляли в Самарии.
Правоохранители окружают здание.
Силы безопасности работают над арестом разыскиваемого террориста в Шхеме, в рамках чего уже окружили нужное здание.
Об этом сообщает Arutz Sheva.
Ранее мы рассказывали, что силы ЦАХАЛа обстреляли в Самарии.
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