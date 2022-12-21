Силы безопасности работают над арестом террориста в Шхеме – СМИ

Силы безопасности работают над арестом разыскиваемого террориста в Шхеме, в рамках чего уже окружили нужное здание.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Ранее мы рассказывали, что силы ЦАХАЛа обстреляли в Самарии.