Сирийская контрразведка заподозрила шведского врача в шпионаже для Израиля

Шведский доктор, подозреваемый в сотрудничестве с Моссадом, был задержан в Сирии. Ему будут выдвинуты обвинения.

Известно, что сирийская контрразведка задержала уроженца Латакии по подозрению в шпионаже в пользу Израиля. Задержанному сирийцу 53 года. Его зовут Маан Юсеф и он врач с большим стажем, работавший заведующим отделением нефрологии в больнице Стокгольма.

Соответствующей информацией поделилась близкая к «Хизбалле» ливанская газета «Аль-Ахбар».

Долгое время сирийцы следили за доктором в соцсетях. Сообщается, что на его аккаунты якобы ему приходили инструкции от израильского Моссада. Юсеф часто летал из Швеции в Бейрут, и оттуда на автомобильном транспорте в Сирию.

Предположительно, сотрудничать с израильской разведкой мужчина начал в 2018 году, когда с ним по электронной почте связался некто по имени Кристофер и попросил о помощи в осуществлении проектов в системе водоочистки в Сирии. Они встретились в гостинице в Стокгольме и спустя время Маан раздобыл в мэрии пригорода Дамаска карту и планы системы водоснабжения в районе столицы.

После этого шведский доктор продолжил работать на Моссад, часть времени даже не осознавая этого. Однако в 2020 году, по данным сирийской спецслужбы «Аль-Ахбар», доктор понял, что его завербовали, но продолжил сотрудничество и даже привлек к нему своего брата, офицера сирийской армии. Другой его брат, владелец цементного завода, знал о сотрудничестве Маана Юсефа с Моссадом и даже получал от израильских агентов помощь для развития бизнеса.

Ранее «Курсор» писал о том, что работник Ганца был задержан за попытку передать важную информацию иранским силам.