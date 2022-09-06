Сотрудник Ганца обвинен в шпионаже: какой приговор вынес суд

Работник в доме Ганца, который был задержан за попытку передать информацию иранским силам, приговорен к трем годам тюрьмы, поскольку в его действиях обнаружены уголовные, а не шпионские корни.

Омри Горен был задержан в прошлом году как иранский шпион за передачу секретных данных во время работы в доме министра обороны Бени Ганца.

Центральный районный суд Ришон ле-Циона во вторник утвердил соглашение о признании вины Омри Гореном и приговорил его к трем годам тюремного заключения.

Адвокаты Анат Яари и Галь Вольф, которые представляют Горена как общественные защитники, заявили: «Вопреки всем публикациям прокуратуры и их утверждений с самого начала дела, это не шпион и не шпионское дело, а человек, который ввязался в финансовые долги, нашел лазейку в кругу безопасности и попытался обмануть и передать секретную информацию».

Суд принял версию ответчика полностью. Таким образом было заключено мировое соглашение.