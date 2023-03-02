Сирийца, связанного с «Хизбаллой», обвинили в шпионаже в Израиле

Арестованный собирал разведданные с 2019 года.

2 марта в Окружном суде Назарета предъявили обвинение гражданину Сирии, который недавно был схвачен при попытке проникнуть в Израиль.

Об этом сообщает Jewish Press.

Согласно обвинительному заключению, Айт Абдулла собирал разведданные вдоль сирийско-израильской границы с 2019 года по запросу своего зятя, боевика «Хизбаллы».

Абдулле было поручено собрать подробную информацию о передвижении израильских военных вдоль границы, включая фотографии, в обмен на ежемесячную зарплату, выплачиваемую «Хизбаллой». Абдулла получил в общей сложности 4,5 миллиона сирийских фунтов (1800 долларов).

Абдулла был назначен новым куратором «Хизбаллы», когда его зять погиб в результате взрыва в Сирии. Новый куратор также перевел около 137 000 долларов овдовевшей сестре Абдуллы.

В какой-то момент Силам обороны Израиля стало известно о слежке за Абдуллой. Он и еще один человек были схвачены 27 января на восточной стороне забора по периметру на Голанских высотах.

Также «Курсор» сообщал, что в Эвьятаре ЦАХАЛ уничтожил полевой офис поселенцев, которые готовились к митингу.