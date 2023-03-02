В Эвьятаре ЦАХАЛ уничтожил полевой офис поселенцев, которые готовились к митингу

В рамках подготовки к митингу, который должен был состояться на незаконном форпосте Эвьятар, депутат кнессета от партии «Религиозный сионизм» Цви Суккот открыл полевой офис. Однако израильские силы безопасности быстро демонтировали его.

Об этом пишет «Детали».

В ответ на убийство братьев Гиллеля Менахема и Ягеля Яакова Янивов 26 февраля, на форпосте Эвьятар прошел митинг в четверг днем. После теракта десятки поселенцев прибыли на форпост с достаточным запасом припасов, чтобы остаться на этом месте на длительное время. Силы безопасности попытались эвакуировать поселенцев в течение ночи.

На следующее утро десятки поселенцев все еще оставались на месте, но во второй половине дня силы безопасности снова начали эвакуацию. Правая юридическая организация «Хонену» сообщила о силовом противостоянии на месте событий.

За последние несколько дней на Западном берегу произошло несколько случаев насилия, включая беспорядки в палестинской деревне Хавара, устроенные поселенцами в качестве мести, а также террористическую атаку, в результате которой был убит Илан Ганелес рядом с Иерихоном 27 февраля.

Депутат Наама Лазими из партии «Авода» выразила свое недовольство действиями Цви Суккота в Twitter, сказав, что ждет дня, когда кто-то из правых депутатов откроет офис в Сдероте после ночного обстрела, у закрытого отделения скорой помощи в Кирьят-Шмоне или в районе Гило в Иерусалиме, когда выселяют жителей государственного жилья. Она добавила, что этого не произойдет, потому что «им просто наплевать на всех, кроме тех, кто селится на палестинской территории».

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